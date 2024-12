Aujourd’hui, les équipes SRE et DevOps sont plus que jamais confrontées à la complexité de l’environnement informatique et à l’augmentation des dépenses cloud. Ces équipes doivent s’assurer que les applications fonctionnent de manière optimale conformément aux objectifs de niveau de service (SLO) prédéfinis. Pour garantir ces performances, la disponibilité des ressources applicatives est essentielle en raison de leur influence directe sur l’efficacité, l’évolutivité et la fiabilité des applications. Cependant, les méthodes traditionnelles d’optimisation des ressources par intervention manuelle sont insuffisantes pour répondre aux besoins dynamiques des environnements cloud.



IBM Instana Observability intègre les fonctionnalités automatisées d’optimisation des ressources développées par IBM Turbonomic pour assurer et maintenir des performances optimales dans l’ensemble de votre environnement informatique. Vous pouvez ainsi surveiller les applications et exécuter toutes les décisions d’attribution de ressources depuis un seul endroit et en contexte, à partir de données et de demandes en temps réel.