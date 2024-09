Qu’il s’agisse d’améliorer l’expérience client ou de doter les employés de nouveaux outils, les API sont des composants essentiels des applications Web modernes. Si des API appelées par une application ne sont pas disponibles ou qu’elles mettent du temps à répondre, elles peuvent avoir un impact considérable sur ses performances et créer des frictions pour les utilisateurs finaux. Sans vraiment comprendre ce qui se passe en coulisses, isoler et résoudre ces problèmes peut être difficile, chronophage et coûteux.

La surveillance des API avec IBM Instana Observability fournit un contrôle de bout en bout qui permet de détecter, diagnostiquer et résoudre les problèmes avec vos API critiques. Grâce à l’automatisation, au contexte et aux renseignements basés sur l’IA, Instana détecte automatiquement les points d’intégration des API, surveille leurs performances et trace les appels d’API sur différentes couches de services.