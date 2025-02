Dans l’environnement de files d’attente partagées, les messages qui étaient en cours de traitement restent dans la file d’attente froide et s’accumulent jusqu’à ce que vous les supprimiez. Cette accumulation dégrade les performances et gaspille de l’espace. Dans l’environnement de files d’attente non partagées, les messages peuvent épuiser les ressources de la mémoire tampon et provoquer un manque de capacité, lequel peut entraîner l’arrêt anormal d’IMS. Pour les environnements de files d’attente partagées et non partagées, IMS Queue Control Facility vous permet d’examiner les files d’attente et de ne supprimer que les messages dont vous n’avez plus besoin.