Hazelcast In-Memory Computing Platform for IBM Cloud Paks, c'est une plateforme de calcul en mémoire multicloud pour les données stockées et en flux à n'importe quelle échelle. Les applications cloud natives déployées dans un IBM Cloud Pak peuvent être construites avec un débit plus élevé et une latence réduite à l'aide du cadre Hazelcast pour un accès à grande vitesse aux données et à l'informatique en réseau.