IBM Financial Transaction Manager for SWIFT Services est une interface de messagerie SWIFT entièrement certifiée (SWIFTNet FIN, Interact, FileAct et RMA) qui propose les avantages en constante évolution de SWIFT.

Commencez par un système conçu avec la disponibilité nécessaire à l’évolution de la messagerie SWIFT en temps réel. Consolidez ensuite votre interface de messagerie SWIFT redondante ou en fin de vie en une solution unique où chaque unité et ses clients ont le sentiment qu’elle est faite sur mesure pour eux. Préparez-vous à tirer parti des réseaux émergents (Blockchain, paiements immédiats, réseaux régionaux) sans changer le back-office.