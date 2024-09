Les clients doivent régulièrement effectuer des mises à jour groupées des métadonnées, des paramètres de sécurité ou des structures de stockage pour de plus grandes quantités d’objets stockés, comme des documents, des dossiers et des objets personnalisés dans les environnements IBM FileNet Content Manager. IBM FileNet UpdateManagerCE effectue ces tâches avec des fonctionnalités intégrées. D’autres fonctionnalités facultatives sont disponibles à l’aide de Java et des technologies de script. L’outil prend également en charge l’administration d’IBM FileNet Content Manager avec les produits Prem ou DBA SaaS.