Avec les produits logiciels de production de rapports sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) d'IBM Envizi, vous pouvez faire évoluer vos données ESG et passer d'une feuille de calcul encombrante à un système unique et automatisé qui fournit des rapports et des informations fiables.

La suite de logiciels de gestion des données, d'analyse et de production de rapports ESG IBM Envizi comprend une fonctionnalité de traçage à la source et enregistre des analyses rétrospectives claires pour effectuer un suivi des modifications et préparer vos données ESG en vue des audits. Cela signifie moins de travail manuel pour traiter les données et produire les rapports pour votre équipe, et une image plus claire de vos performances ESG pour les auditeurs et les parties prenantes.

C'est pourquoi des organisations comme GPT Group utilisent les produits logiciels de production de rapports ESG IBM Envizi pour préparer des rapports en toute confiance, informer les membres de leur direction et répondre aux exigences d'audit et d'assurance.