Gestion des données ESG

Capturez vos données ESG dispersées dans un système d’enregistrement unique Capturez les données ESG à partir de différentes sources à l’aide d’outils d’automatisation et de workflow. L’automatisation des données comprend des connecteurs de chargement de fichiers et des intégrations d’API personnalisées qui peuvent traiter des données provenant de sources externes. Les données manuelles peuvent être saisies dans des formulaires en ligne et des enquêtes couplées à des outils de workflow ou à des modèles de chargement en masse en libre-service.

Bénéficiez d’une prise en charge des données multi-unités et multi-devises Envizi normalise vos données, vous permettant de capturer différents types de données pour des rapports agrégés. Envizi appliquera automatiquement la normalisation des calendriers, des unités et des devises, et fournira des indicateurs ESG au niveau du lieu, du groupe et de l’organisation pour simplifier vos besoins en matière de reporting.

Alignez vos données sur vos exigences uniques en matière de reporting La souplesse des fonctionnalités de gestion des données d’Envizi vous permet de regrouper les données ESG à travers les sites, les portefeuilles et les centres de coûts. Gestion des opérations globales ou changements organisationnels, vous pouvez adapter les données aux besoins des parties prenantes et aux exigences de reporting interne et externe en créant diverses structures de reporting.

Améliorez l’exhaustivité et la qualité des données ESG Améliorez la qualité des données avec des outils qui vous aident à identifier et à remplacer les données manquantes telles que les régularisations générées par le système, à définir des règles de validation et à établir des alertes et des rapports automatisés sur les anomalies de données, à l’aide de l’IA pour améliorer la précision de la catégorisation des données.