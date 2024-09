Les produits logiciels de gestion de la décarbonation d’IBM® Envizi sont conçus pour accompagner les organisations dans leur démarche de durabilité et de décarbonation. Cette suite de produits facilite le contrôle, l’analyse et la gestion de l’énergie et des émissions au sein des organisations de grande taille ou complexes, ainsi que la production de rapports sur le sujet.

La capture automatisée des données provenant des factures de services collectifs (électricité, eau ou gaz), des compteurs intelligents et des actifs renouvelables, combinée à d’autres sources de données (notamment les informations relatives aux conditions météorologiques et aux installations), vous donne les analyses granulaires dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées sur l’allocation et l’utilisation des ressources et plus encore.

Les fonctions principales de la suite de produits de gestion de la décarbonation sont les suivantes :