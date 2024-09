Calculez vos émissions de carbone internes et celles de votre chaîne d’approvisionnement en utilisant les API sur les émissions de gaz à effet de serre (GES). Conformément au protocole GHG, les API sont une collection de six points de terminaison qui peuvent être utilisés par rapport à un ensemble de données structurées pour renvoyer des détails et des calculs sur les émissions des champs d’application 1, 2 et 3.



Avec l’application Carbon Performance Engine, vous collectez des données d’activité pour votre organisation, puis vous les mettez dans un format structuré. Vous collectez des données sur les activités susceptibles de générer des émissions, telles que la consommation de chauffage, les fuites de réfrigération et la consommation de carburant du parc automobile, puis vous fournissez les données d’activité au format JSON par l’intermédiaire des six points de terminaison de l’API.