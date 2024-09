Les API géospatiales fournissent un stockage de données géospatiales et un moteur d’analyse pour mener rapidement des requêtes complexes afin de révéler les relations clés entre les couches de données.



La bibliothèque d’ensembles de données comprend des couches de données sur les organisateurs dans diverses catégories. Par exemple, pour obtenir des informations sur les conditions météorologiques en fonction de l’altitude, vous pouvez créer une requête qui combine les données météorologiques et les données d’altitude dans le monde entier pour les deux dernières années.



Le calcul de l’indice de différence de végétation normalisé pour les zones dont l’altitude est supérieure à 1 000 mètres pourrait également être utile. Il est également possible de calculer l’évolution de la biomasse aérienne sur plusieurs années pour des zones du Brésil dans le cadre du scénario du règlement de l’Union européenne sur la déforestation.