Les conditions météorologiques extrêmes n'affectent pas seulement les activités de votre entreprise. Elles ont également un impact sur la sécurité des personnes qui assure son fonctionnement. Obtenir des informations claires et fiables concernant les tempêtes hivernales, les coupures de courant, les crues subites et autres conditions météorologiques vous permet de vous préparer pour faire face aux urgences, d'alerter vos employés et vos clients et de contribuer à assurer la sécurité de tous.

IBM Environmental Intelligence Suite combine l'IA avec les données météorologiques, climatiques et opérationnelles dans une solution unique pour vous aider à prévoir les perturbations susceptibles d'affecter votre entreprise, mais aussi à vous y préparer et à réagir rapidement et de manière appropriée.