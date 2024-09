Les conditions météorologiques extrêmes se multiplient à travers le monde et leur impact négatif sur les entreprises ne cesse de croître. Au contraire, lorsqu'une organisation est capable d'anticiper les menaces météorologiques avant qu'elles ne se réalisent, elle bénéficie d'un avantage sur ses concurrents. En prévoyant et en planifiant les activités en fonction des fronts froids, des feux de forêt, des tornades, des tempêtes graves et d'autres conditions météorologiques, une entreprise peut exploiter les informations météorologiques et transformer les risques en bénéfices.

IBM Environmental Intelligence Suite combine des données météorologiques, géospatiales et propres au secteur d'activité dans une solution tout-en-un qui donne aux entreprises les moyens d'exploiter l'analyse prédictive et de maximiser la génération de revenus, et non simplement de se protéger contre les pertes.