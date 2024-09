La solution IBM Environmental Intelligence Suite fournit des analyses exploitables avec des informations sur les risques climatiques en utilisant les données et l’IA pour la gestion des risques et la prise de décision.

Les risques climatiques constituent une menace importante pour les actifs des entreprises et la conformité réglementaire. IBM Environmental Intelligence Suite aide les entreprises à relever ces défis en leur offrant des analyses précises des risques climatiques. Elles facilitent l’identification et l’atténuation des dangers potentiels pour favoriser la continuité des activités et la sécurité.



La suite utilise l’IA et le big data pour apporter des informations approfondies sur les risques climatiques, avec des fonctionnalités telles que l’analyse des dangers, les tendances géographiques des risques et la modélisation de scénarios. Ces capacités aident les entreprises à protéger leurs actifs et à répondre aux exigences réglementaires, favorisant ainsi la durabilité et la résilience.