IBM® Engineering Rhapsody Architect for Software

Vous pouvez passer de la conception à l’implémentation avec une ingénierie logicielle intégrée, automatisée et en temps quasi réel. Rhapsody – Architect for Software génère des cadres de code C, C++, Java et C# pour concevoir la structure et l’architecture de votre conception. Grâce aux cadres de code, vous pouvez ajouter un code détaillé à un modèle ou au code. L’application IBM® ELM synchronise les modifications pour garantir la cohérence des données. Le profil MARTE vous aide à modéliser les performances en temps quasi réel et à analyser les goulots d’étranglement de la conception.