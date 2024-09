Accédez à une bibliothèque de bonnes pratiques La bibliothèque de pratiques incluse propose un ensemble de recommandations portant sur le développement de logiciels et de systèmes Lean et Agile, de la définition des exigences aux tests d’acceptation. Elle couvre également la méthodologie Scaled Agile Framework (SAFe) et les correspondances de normes, notamment Automotive SPICE, ISO 26262, DODAF, DO178b/c et IEC 62304.

Documentez et publiez du contenu de processus personnalisé Un processus bien documenté aide les équipes à adopter et à suivre les bonnes pratiques. Cette documentation est essentielle pour maintenir la conformité avec les normes comme ISO 26262, Automotive SPICE et CMMi. La bibliothèque de bonnes pratiques incluse pour l’ingénierie des logiciels et des systèmes peut être réutilisée ou adaptée pour composer des processus sur mesure pour votre organisation, votre secteur d’activité, votre projet ou votre équipe.

Utilisez la création Web pour créer vos processus Outre le client Eclipse enrichi, les fonctionnalités de création Web utilisant le modèle de projet MEC inclus dans IBM Engineering Exigences DOORS Next fournissent un environnement de développement parallèle pour faciliter et simplifier la création de processus. Les éléments de méthode peuvent être définis dans un navigateur, puis importés dans le client MEC Eclipse pour publication.

Des conseils de processus à portée de main Des conseils contextuels dans les plans et les artefacts facilitent l’accès à la documentation des processus. Les structures de répartition peuvent être définies dans Method Composer et exportées pour compléter les plans dans IBM Engineering Workflow Management et Microsoft Project. Les liens des éléments du plan vous dirigent directement vers la description du processus applicable. Des liens pour fournir des conseils « en contexte » peuvent également être ajoutés à d’autres outils.

Gérez les versions et les releases de votre processus Les bibliothèques de processus peuvent être gérées avec pratiquement n’importe quel système de gestion de code source basé sur des fichiers. Cependant, Method Composer fournit une prise en charge intégrée du contrôle des sources Jazz, de CVS et de ClearCase, ce qui simplifie la gestion des versions et permet aux contributeurs de travailler en parallèle. La création Web avec DOORS Next fournit des fonctionnalités supplémentaires, telles que la mise en évidence des différences de texte enrichi.