Gérez avec succès des demandes de plus en plus divergentes Dans le cas des grands projets d'infrastructure publique, les autorités locales veulent souvent maximiser la valeur pour les contribuables, les entrepreneurs veulent réaliser de bonnes marges avec peu de supervision, et les agences de gestion veulent fournir un résultat de qualité dans le respect du budget. L'ampleur et la complexité de ces projets de travaux publics exigent une traçabilité des exigences pendant toute la durée du projet. L'adoption d'un système de gestion et d'évaluation des besoins de bout en bout, de l'appel d'offres à l'achèvement du projet, offre une vue unique et transparente de l'impact de toute modification apportée au cours du projet, ce qui permet à la direction de prendre rapidement des décisions en connaissance de cause.

Gestion des exigences pilotée par l'IA La réussite d'un projet d'ingénierie passe par une saisie et une gestion adéquates des besoins. IBM propose non seulement une solution de gestion des exigences de premier plan, mais a également exploité la puissance de l'IA Watson pour permettre de vérifier vos exigences en temps réel. En savoir plus sur les exigences de conduite avec l'IA