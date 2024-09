Les réglementations en matière de conformité pour le commerce électronique, l’audit et les taxes sont en constante évolution, avec des règles différentes pour chaque pays. Vous avez besoin de plusieurs fournisseurs avec des compétences diverses. Comment comptez-vous assurer le suivi ?

IBM® Sterling eInvoicing permet aux entreprises de simplifier et d'automatiser les processus de commerce et de facturation électroniques afin de respecter la réglementation fiscale de plusieurs pays par le biais d'un réseau unique.

Automatisez les processus métier et la conformité fiscale, en utilisant des normes d'intégration mondiales pour soutenir la conformité des acheteurs et des fournisseurs dans une solution unique tout en respectant l'évolution des réglementations fiscales. Obtenez une sécurité et une vérification accrues grâce aux signatures numériques requises, à l'archivage et à l'autorisation de l'administration fiscale.