IBM ECM Sidebar for Notes

IBM FileNet Content Manager

IBM FileNet® Content Manager est une solution de gestion de contenu flexible et complète. Cette solution facilite la création d’applications professionnelles sur n’importe quel cloud afin de gérer le contenu de l’entreprise, d’extraire automatiquement des informations du contenu non structuré et de supprimer les silos de contenu. FileNet Content Manager offre les fonctionnalités, la flexibilité de déploiement et les performances nécessaires pour aider toute entreprise à gérer efficacement le contenu provenant de n’importe quelle source.