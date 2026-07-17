Docling for IBM watsonx est un outil d’intelligence documentaire qui transforme des documents complexes et non structurés en données structurées, adaptées à l’IA. Il convertit les PDF, les images, les présentations et d’autres formats en contenus que les systèmes de recherche, les architectures RAG et les workflows agentiques peuvent exploiter plus efficacement. Les équipes obtiennent ainsi des résultats plus précis et plus fiables.

Reposant sur la boîte à outils open source Docling développée par IBM, Docling for IBM watsonx permet aux équipes de passer plus rapidement de l’expérimentation à la production grâce à un service géré. Il propose également une interface utilisateur simple et un accès par API pour automatiser le traitement des documents.