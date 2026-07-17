Convertissez vos documents en données structurées pour l’IA
Vos données sont prisonnières de documents complexes
Docling for IBM watsonx est un outil d’intelligence documentaire qui transforme des documents complexes et non structurés en données structurées, adaptées à l’IA. Il convertit les PDF, les images, les présentations et d’autres formats en contenus que les systèmes de recherche, les architectures RAG et les workflows agentiques peuvent exploiter plus efficacement. Les équipes obtiennent ainsi des résultats plus précis et plus fiables.
Reposant sur la boîte à outils open source Docling développée par IBM, Docling for IBM watsonx permet aux équipes de passer plus rapidement de l’expérimentation à la production grâce à un service géré. Il propose également une interface utilisateur simple et un accès par API pour automatiser le traitement des documents.
Tout ce dont vous avez besoin pour préparer vos documents pour l’IA
Transformez des documents bruts en formats structurés tels que Markdown, JSON et HTML, plus faciles à exploiter par les systèmes de recherche, les architectures RAG et les workflows agentiques. Grâce à des données d’entrée plus propres et plus cohérentes, les équipes peuvent améliorer la qualité de la recherche d’informations et obtenir des résultats plus précis et plus fiables dans les systèmes d’IA en aval.
Une extraction basique peut supprimer la structure qui permet de comprendre un document. Docling est conçu pour préserver des éléments contextuels tels que la mise en page, la hiérarchie, les tableaux et l’ordre de lecture, afin de conserver intact le sens du document d’origine.
Traitez des PDF, des images, des présentations, des formulaires, des feuilles de calcul, des fichiers audio et bien plus encore sur une plateforme unique. Au lieu de combiner plusieurs solutions, les équipes peuvent travailler de manière plus cohérente avec de nombreux types de formats. Elles limitent ainsi la multiplication des outils et simplifient l’intégration des contenus dans les workflows de l'IA.
Commencez rapidement dans l’interface utilisateur en important des documents, en testant les paramètres de conversion et en examinant les résultats. Lorsque vous êtes prêt à passer à l’échelle, utilisez l’API pour intégrer et automatiser le traitement des documents dans vos applications, vos pipelines de données et vos workflows d’IA.
Exploitez les connaissances de votre entreprise
Convertissez des PDF, des images, des présentations, des formulaires et bien d’autres formats en contenus structurés destinés à être utilisés par des systèmes d’IA en aval.
Extrayez les champs dont vous avez besoin à partir de documents non structurés et convertissez-les dans des formats standardisés faciles à utiliser par l’IA.
Nettoyez, structurez, segmentez, enrichissez et validez le contenu de vos documents pour garantir une utilisation fiable dans les applications et les workflows d’IA.
Analysez et préservez la structure, la mise en page et le sens des documents complexes afin d’aider les systèmes d’IA à mieux les interpréter.
Améliorez la qualité de la recherche d’informations en transformant les documents en contenus structurés, prêts à être segmentés et intégrés dans des pipelines RAG.
Aidez les utilisateurs à trouver les contenus pertinents en convertissant les documents en données prêtes pour la recherche, afin d’améliorer leur indexation et leur récupération.
Permettez aux agents d’IA d’agir de manière plus fiable grâce à des données d’entrée qu’ils peuvent mieux interpréter et exploiter.
Améliorez la qualité des données d’entraînement en convertissant à grande échelle les données brutes en contenus plus propres et standardisés.
Docling a vu le jour sous la forme d’une boîte à outils open source développée par IBM, puis confiée à la Linux Foundation. Il s’agit aujourd’hui d’un projet piloté par la communauté, qui totalise plus de 40 millions de téléchargements et auquel IBM continue de contribuer.
Docling for IBM watsonx s’appuie sur ces fondations et les propose sous la forme d’un service géré destiné aux équipes qui souhaitent passer plus rapidement à la production.
Découvrir les tarifications
La tarification de Docling for IBM watsonx repose sur des unités de ressources, ou RU, afin de simplifier le calcul de l’utilisation pour les différents types de documents.
1 RU correspond à 1 000 pages ou objets (pour des fichiers tels que des PDF, des images ou des diapositives) ou à 50 millions de caractères (pour des fichiers tels que des documents en texte brut ou des feuilles de calcul).
*Docling est une marque commerciale de LF Projects, LLC. Pour en savoir plus sur Docling, consultez docling.ai.