Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud aide les entreprises à créer un environnement de télétravail agile à l’aide de bureaux dans le cloud pour optimiser les performances, la sécurité et la conformité des utilisateurs finaux. La solution peut prendre en charge plusieurs cas de figure complexes, y compris des fonctionnalités vocales et vidéo en streaming, l’utilisation sur des appareils personnels conformes et des charges de travail riches en médias.