Unifiez architecture, conception et code en une seule plateforme intelligente
Propulsé par l’IA. Conçu pour l’innovation.
Utilisez les informations pilotées par l’IA pour concevoir des architectures sécurisées, évolutives et résilientes qui servent de base à des logiciels hautes performances. Prenez des décisions de développement stratégiques éclairées, en cohérence avec les objectifs de l’entreprise.
Affinez votre développement logiciel avec l’IA
Utilisez la modélisation C4 collaborative pour adapter l’architecture aux besoins de l’entreprise. Utilisez l’assistance assistée par l’IA pour saisir et relier les décisions aux artefacts du système, afin de synchroniser les architectes, les ingénieurs et les parties prenantes de la conception au déploiement, en tenant compte du contexte complet.
Donnez aux développeurs l’autonomie nécessaire pour se concentrer sur le code à fort impact en disposant d’un contexte détaillé. Encouragez la réutilisation et la cohérence grâce à des ressources partagées, tout en automatisant une grande partie du code afin de réduire les tâches répétitives et de permettre aux équipes de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles et l’innovation.
Découvrez comment harmoniser la conception et la mise en œuvre
Traduisez les objectifs métier en une architecture claire, alignez les équipes autour d’une vision commune de la conception et accélérez la mise en œuvre grâce à une automatisation tenant compte de la conception. Favorisez la collaboration, réduisez les reprises et assurez une intégration transparente avec les pipelines afin de passer du concept au déploiement plus rapidement et en toute confiance.
Traduisez les objectifs métier en architectures logicielles claires, sécurisées et robustes. Améliorez la clarté et la rapidité de la conception des systèmes, en veillant à ce que les solutions soient en adéquation avec les objectifs stratégiques, tout en permettant aux équipes de développer des systèmes résilients et évolutifs avec davantage de confiance et de cohérence.
Permettez aux équipes de collaborer en s’appuyant sur une conception partagée, versionnée et lisible par machine, qui fait office de référence absolue. Assurez la cohésion entre les parties prenantes, réduisez les malentendus et minimisez les reprises en garantissant la cohérence de l’intention de conception entre les équipes tout au long du cycle de vie du développement.
Donnez aux développeurs les moyens de générer du code adapté à la conception qui reflète l’intention architecturale. Réduire la charge de travail manuel et les coûts de développement tout en permettant aux équipes de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, et en garantissant la cohérence entre la conception et la mise en œuvre des projets logiciels.
Connectez-vous de façon fluide aux pipelines CI/CD et aux plateformes DevOps pour automatiser les workflows, de la conception au déploiement. Accélérez la mise en production, améliorez l’efficacité et facilitez l’intégration continue des processus de conception et de développement afin de proposer des versions logicielles plus rapides et plus fiables.
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