Élaborez de manière collaborative des conceptions logicielles qui serviront de référence unique pour la mise en œuvre. Gérez les artefacts de conception comme des éléments soumis à un contrôle de version et synchronisés avec le code, tout en accélérant le passage du concept au code grâce à des mises à jour en temps réel et à des recommandations intelligentes, sans perdre le contexte.