Présentation

Réagissez et fournissez des solutions plus rapidement, sans compromettre la qualité.

Une plateforme open source qui unifie les outils et les données des projets, permettant l’automatisation, la gouvernance et l’alignement entre les objectifs métier et la livraison. L’IA améliore chaque étape grâce à des informations intelligents et des workflows agentiques, tandis que l’automatisation accélère la livraison, réduit les risques et fournit des informations en temps réel pour une meilleure collaboration et prise de décision.

Fonctionnalités

Automatisation et IA à chaque étape de la livraison

Rassemblez et reliez les idées grâce à l’IA, et veillez à ce que tout le monde reste sur la bonne voie

Transformez vos idées en actions grâce à l’IA : générez des tâches à partir de concepts généraux et personnalisez les workflows selon vos besoins de gouvernance. Automatisez les tâches répétitives, suivez l’avancement grâce à des informations et des rapports, et gérez le code en toute sécurité pour passer de l’idée à la mise en œuvre en quelques minutes.

Capture d’écran du processus d’organisation sur la page Boucle DevOps

Automatisez et gérez la fourniture de logiciels fiables

Optimisez la couverture des tests en automatisant les tests d’API, d’interface utilisateur, de sécurité et de performance grâce à la génération et à la maintenance de scripts pilotées par l’IA. Détectez les causes profondes des défaillances, générez des données de test réalistes, simulez les dépendances et obtenez des informations précieuses tout en automatisant les pipelines, en réduisant les risques et en garantissant des déploiements fiables.

Capture d’écran du processus d’automatisation sur la page Boucle DevOps

Suivez la valeur, mettez les équipes en relation et déployez en production

Visualisez la valeur et les risques grâce à des informations en temps réel sur les performances de livraison et les problèmes potentiels. Suivez l’avancement à l’aide de tableaux de bord alignés sur les indicateurs clés, coordonnez les pipelines et les mises en production, et générez des rapports sur l’état de préparation, la sécurité et l’audit, avec un statut actualisé à l’intention des parties prenantes.

Capture d’écran du processus de suivi sur la page Boucle DevOps

Visite guidée du produit

Cas d’usage

Solutions pour renforcer votre pipeline

Découvrez des solutions intégrées qui relient outils et workflows tout au long du cycle de vie de la livraison. Découvrez comment la combinaison des fonctionnalités permet une automatisation plus intelligente, une exécution plus rapide et une visibilité de bout en bout, ce qui aide les équipes à rationaliser les processus, à améliorer la collaboration et à créer de la valeur plus efficacement.
Logo Apptio
Boucle DevOps pour Apptio

Une approche unifiée de l’agilité commerciale et technique. Permet aux entreprises de définir clairement la valeur et de mesurer l’efficacité avec laquelle celle-ci est fournie. Optimisez l’allocation des ressources, suivez la création de valeur et améliorez la rentabilité tout au long du cycle de vie du développement logiciel.

 

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Logo IBM
Boucle DevOps pour IBM Concert®

Bénéficiez d’une visibilité en temps réel, alimenté par l’IA, sur la résilience des application tout au long de votre pipeline DevOps. Évaluez, surveillez et améliorez la fiabilité du système en unifiant les données de plusieurs outils en une seule vue exploitable.

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Logo IBM
Boucle DevOps pour Instana

Accélérez la livraison grâce à l’observabilité en temps réel. Obtenez une visibilité de bout en bout sur la performance des applications et la santé de l’infrastructure. Détectez les problèmes à un stade précoce, réduisez les délais de résolution et assurez la fiabilité de chaque version grâce aux informations alimentées par l’IA et à l’analyse automatisée des causes racines.

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Logo IBM
Boucle DevOps pour API Connect

Rationalisez le cycle de vie des API grâce à des informations pilotées par l’IA, à des développements sécurisés et à des tableaux de bord en temps réel. Donnez à vos équipes les moyens de déployer, de surveiller et d’optimiser plus rapidement les API grâce à une visibilité complète sur leur cycle de vie et à l’automatisation.

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Logo IBM
Boucle DevOps pour Engineering Lifecycle Management

Unifiez les données d’ingénierie et les workflows avec des informations en temps réel, une assistance IA et une traçabilité complète du cycle de vie. Donnez aux équipes les moyens de gérer la complexité, d’améliorer la qualité et d’accélérer les livraisons dans les domaines de l’ingénierie des systèmes et du développement logiciel.

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Logo IBM
Boucle DevOps pour SCC WP

La sécurité et la conformité sont intégrées à chaque étape du cycle de vie DevOps. Les entreprises peuvent réduire considérablement le risque de violations de la sécurité, en protégeant à la fois leur réputation et les données sensibles de leurs clients.

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Logo HashiCorp
Boucle DevOps pour HashiCorp

Déployez plus rapidement, sécurisez mieux et gérez plus intelligemment. Intégrez-la de manière transparente pour optimiser les workflows DevOps natifs du cloud. Prend en charge les pipelines CI/CD automatisés avec infrastructure en tant que code, gestion des secrets et déploiement évolutif.

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Logo IBM
Boucle DevOps pour IBM Z

Intégrez les pratiques DevOps modernes au développement mainframe grâce à des pipelines CI/CD unifiés, des informations et une visibilité en temps réel. Accélérez la livraison, améliorez la qualité et intégrez z/OS aux outils et workflows cloud natifs.

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Logos IBM et Red Hat
Boucle DevOps pour Red Hat

Rationalisez l’ensemble du cycle de vie DevOps dans un environnement natif de Kubernetes. Conçu dans un souci d’évolutivité et d’automatisation, il permet aux équipes de fournir des applications plus rapidement et de manière plus fiable sur Red Hat.

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Ressources

Des informations d’expert pour alimenter vos capacités DevOps

Alignez la stratégie et l’exécution avec la boucle DevOps IBM et le processus cible Apptio Améliorer la productivité du développement et de la livraison de logiciels avec IBM DevOps Loop
Illustration représentant une loupe au-dessus de tableaux et de graphiques colorés sur des panneaux
IBM DevOps
Découvrez l’ensemble de notre offre DevOps pour trouver les outils, les fonctionnalités et les solutions qui répondent à vos besoins.
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Tarification

Plans et licences

Niveau Essential Prix catalogue : 25 USD par utilisateur et par mois*

Pour les équipes cherchant à prendre le contrôle : collectez et connectez des idées grâce à l’IA et gérez le cycle de vie de livraison

 Niveau Standard Prix catalogue : 150 USD par utilisateur et par mois*

Pour les entreprises qui souhaitent accélérer la mise sur le marché et limiter les erreurs humaines : automatisez les tests grâce à l’IA, générez des données de test, détectez et corrigez les problèmes plus rapidement, et rationalisez le déploiement dans tous les environnements.

 Niveau Premium

Pour les entreprises qui souhaitent aligner leurs objectifs commerciaux sur leurs activités de mise en œuvre : suivez la valeur ajoutée, favorisez la collaboration entre les équipes et améliorez vos processus en vue du prochain projet.

 Contacter le service des ventes
  • Utilisez la génération d’IA pour transformer les idées en tâches
  • Définissez et suivez les échéanciers, les ressources et le budget
  • Automatisez les activités répétitives grâce à des workflows basés sur des règles
  • Générez des rapports sur l’état, les dépendances, les goulots d’étranglement, les délais et les tâches
  • Intégrations prêtes à l’emploi dans les outils DevOps, d’exécution, d’entreprise et environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)
  • Capturez des idées et des conceptions grâce à l’esquisse et à la modélisation des processus
  • Concevez et partagez l’architecture technique et les dépendances avec l’ensemble des parties prenantes
  • Détectez et résolvez les divergences entre les processus métier, l’architecture et le code généré par l’IA
  • Veillez à ce que le code et l’infrastructure générés par l’IA soient corrélés aux capacités

Toutes les fonctionnalités de la version Essential, plus ce qui suit :

  • Automatiser les tests des interfaces de programmation d’applications (API), de l’interface utilisateur, de la sécurité et des performances
  • Générer et gérer des scripts de test d’interface utilisateur avec AI-Vision
  • Détecter pourquoi les scénarios de test échouent et recevoir des recommandations de correctifs ou corriger automatiquement les scripts grâce à l’auto-réparation intelligente
  • Générer de grands volumes de données de test synthétiques
  • Utiliser l’IA pour identifier les modèles de qualité, comprendre et atténuer les problèmes de performance
  • Automatiser les processus de déploiement reproductibles tout au long des phases de développement, de test et de production
  • Mettre en place des contrôles intelligents afin de garantir que seules les versions des composants répondant aux critères de qualité soient validées
  • Déployer GitOps

Toutes les fonctionnalités des versions Essential et Standard, plus ce qui suit :

  • Prévoir les risques de livraison avec l’analytique de l’IA
  • Informations complètes et indicateurs DORA
  • Visualiser la valeur et les risques de livraison
  • Relier les parties prenantes du commerce et de la distribution
  • Gérer les pipelines et les versions

Services virtuels

Simulez les réponses des services indisponibles afin que les équipes puissent effectuer des tests dès le début

  • Vendu par lots
  • La valeur la plus courante est : 200 VU

Utilisateurs virtuels

Simulez le comportement des utilisateurs pour les tests de performance

  • Vendu par lots
  • La valeur la plus courante est : 1 000 VU de performance

Agents de déploiement

Exécutez des tâches de déploiement dans différents environnements

  • Vendu en tant qu’utilisateurs autorisés ou flottants

* Les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif, peuvent varier selon le pays, s’entendent hors taxes et frais de douane applicables et sont soumis à la disponibilité de l’offre de produit dans le pays concerné.
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Optimisez la diffusion des logiciels grâce à des outils DevSecOps optimisés par l’IA.

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