Réagissez et fournissez des solutions plus rapidement, sans compromettre la qualité.
Une plateforme open source qui unifie les outils et les données des projets, permettant l’automatisation, la gouvernance et l’alignement entre les objectifs métier et la livraison. L’IA améliore chaque étape grâce à des informations intelligents et des workflows agentiques, tandis que l’automatisation accélère la livraison, réduit les risques et fournit des informations en temps réel pour une meilleure collaboration et prise de décision.
Automatisation et IA à chaque étape de la livraison
Transformez vos idées en actions grâce à l’IA : générez des tâches à partir de concepts généraux et personnalisez les workflows selon vos besoins de gouvernance. Automatisez les tâches répétitives, suivez l’avancement grâce à des informations et des rapports, et gérez le code en toute sécurité pour passer de l’idée à la mise en œuvre en quelques minutes.
Optimisez la couverture des tests en automatisant les tests d’API, d’interface utilisateur, de sécurité et de performance grâce à la génération et à la maintenance de scripts pilotées par l’IA. Détectez les causes profondes des défaillances, générez des données de test réalistes, simulez les dépendances et obtenez des informations précieuses tout en automatisant les pipelines, en réduisant les risques et en garantissant des déploiements fiables.
Visualisez la valeur et les risques grâce à des informations en temps réel sur les performances de livraison et les problèmes potentiels. Suivez l’avancement à l’aide de tableaux de bord alignés sur les indicateurs clés, coordonnez les pipelines et les mises en production, et générez des rapports sur l’état de préparation, la sécurité et l’audit, avec un statut actualisé à l’intention des parties prenantes.
Solutions pour renforcer votre pipeline
Découvrez des solutions intégrées qui relient outils et workflows tout au long du cycle de vie de la livraison. Découvrez comment la combinaison des fonctionnalités permet une automatisation plus intelligente, une exécution plus rapide et une visibilité de bout en bout, ce qui aide les équipes à rationaliser les processus, à améliorer la collaboration et à créer de la valeur plus efficacement.
Une approche unifiée de l’agilité commerciale et technique. Permet aux entreprises de définir clairement la valeur et de mesurer l’efficacité avec laquelle celle-ci est fournie. Optimisez l’allocation des ressources, suivez la création de valeur et améliorez la rentabilité tout au long du cycle de vie du développement logiciel.
Bénéficiez d’une visibilité en temps réel, alimenté par l’IA, sur la résilience des application tout au long de votre pipeline DevOps. Évaluez, surveillez et améliorez la fiabilité du système en unifiant les données de plusieurs outils en une seule vue exploitable.
Accélérez la livraison grâce à l’observabilité en temps réel. Obtenez une visibilité de bout en bout sur la performance des applications et la santé de l’infrastructure. Détectez les problèmes à un stade précoce, réduisez les délais de résolution et assurez la fiabilité de chaque version grâce aux informations alimentées par l’IA et à l’analyse automatisée des causes racines.
Rationalisez le cycle de vie des API grâce à des informations pilotées par l’IA, à des développements sécurisés et à des tableaux de bord en temps réel. Donnez à vos équipes les moyens de déployer, de surveiller et d’optimiser plus rapidement les API grâce à une visibilité complète sur leur cycle de vie et à l’automatisation.
Unifiez les données d’ingénierie et les workflows avec des informations en temps réel, une assistance IA et une traçabilité complète du cycle de vie. Donnez aux équipes les moyens de gérer la complexité, d’améliorer la qualité et d’accélérer les livraisons dans les domaines de l’ingénierie des systèmes et du développement logiciel.
La sécurité et la conformité sont intégrées à chaque étape du cycle de vie DevOps. Les entreprises peuvent réduire considérablement le risque de violations de la sécurité, en protégeant à la fois leur réputation et les données sensibles de leurs clients.
Déployez plus rapidement, sécurisez mieux et gérez plus intelligemment. Intégrez-la de manière transparente pour optimiser les workflows DevOps natifs du cloud. Prend en charge les pipelines CI/CD automatisés avec infrastructure en tant que code, gestion des secrets et déploiement évolutif.
Intégrez les pratiques DevOps modernes au développement mainframe grâce à des pipelines CI/CD unifiés, des informations et une visibilité en temps réel. Accélérez la livraison, améliorez la qualité et intégrez z/OS aux outils et workflows cloud natifs.
Rationalisez l’ensemble du cycle de vie DevOps dans un environnement natif de Kubernetes. Conçu dans un souci d’évolutivité et d’automatisation, il permet aux équipes de fournir des applications plus rapidement et de manière plus fiable sur Red Hat.
Des informations d’expert pour alimenter vos capacités DevOps
Plans et licences
Pour les équipes cherchant à prendre le contrôle : collectez et connectez des idées grâce à l’IA et gérez le cycle de vie de livraison
Pour les entreprises qui souhaitent accélérer la mise sur le marché et limiter les erreurs humaines : automatisez les tests grâce à l’IA, générez des données de test, détectez et corrigez les problèmes plus rapidement, et rationalisez le déploiement dans tous les environnements.
Pour les entreprises qui souhaitent aligner leurs objectifs commerciaux sur leurs activités de mise en œuvre : suivez la valeur ajoutée, favorisez la collaboration entre les équipes et améliorez vos processus en vue du prochain projet.
Toutes les fonctionnalités de la version Essential, plus ce qui suit :
Toutes les fonctionnalités des versions Essential et Standard, plus ce qui suit :
Services virtuels
Simulez les réponses des services indisponibles afin que les équipes puissent effectuer des tests dès le début
Utilisateurs virtuels
Simulez le comportement des utilisateurs pour les tests de performance
Agents de déploiement
Exécutez des tâches de déploiement dans différents environnements