Visualisez la valeur et les risques grâce à des informations en temps réel sur les performances de livraison et les problèmes potentiels. Suivez l’avancement à l’aide de tableaux de bord alignés sur les indicateurs clés, coordonnez les pipelines et les mises en production, et générez des rapports sur l’état de préparation, la sécurité et l’audit, avec un statut actualisé à l’intention des parties prenantes.