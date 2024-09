IBM Db2 Performance Solution Pack for z/OS permet de contrôler et de gérer de bout en bout les performances de vos applications et systèmes Db2 for z/OS. Cette solution remplace les méthodes ad hoc par une technologie basée sur les bonnes pratiques qui augmente la disponibilité de Db2 et réduit les coûts globaux du système. De plus, elle améliore le retour sur investissement grâce à un support analytique dans les domaines de l’évaluation, de l’administration et de l’optimisation des workloads.