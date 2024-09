IBM Db2® Administration Solution Pack for z/OS® vous aide à gérer la complexité, la croissance et le changement de vos objets et schémas Db2 for z/OS tout au long du cycle de vie de l'application. Utilisez-le avec IBM UrbanCode Deploy pour automatiser le développement d'applications dans vos environnements. Cette combinaison de produits facilite les commentaires rapides et la livraison continue dans le cadre d'un développement agile, tout en fournissant les pistes d'audit, les versions et les approbations nécessaires à la production.