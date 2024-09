Intégration de Databricks Spark

IBM Databand offre des capacités d’observabilité de Spark dans le contexte de vos pipelines plus larges pour vous permettre de détecter les incidents liés aux données plus tôt et de les résoudre plus rapidement.

Databand collecte des métadonnées spécifiques à Spark, telles que les indicateurs associés aux tâches, ainsi que les journaux d’exécution de Spark dans les applications Spark Python et Scala/Java. Cela inclut des capacités de suivi avancées pour les déploiements de Spark sur watsonx.data, EMR, Databricks et Dataproc.