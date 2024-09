Ce qui est inclus

Organigramme de la traçabilité des données Les organigrammes mettent en évidence les relations entre le pipeline de données affecté par le problème et ses dépendances pour vous aider à comprendre les répercussions sur les opérations et la gravité du problème.

Analyse visuelle de l’impact L’analyse d’impact de Databand offre une visualisation facile à suivre du pipeline affecté en identifiant en rouge les actifs touchés en aval.