IBM Atlas eDiscovery Cost Forecasting and Management

Améliorez le calendrier des dépenses coordonnées et la visibilité des dossiers avec vos homologues financiers, juridiques et métier. Mettez continuellement à jour les coûts de découverte au fur et à mesure que les scénarios évoluent et permettez aux avocats d’optimiser la résolution de leurs dossiers de manière rapide et efficace. Maîtrisez les coûts et négociez efficacement un périmètre plus restreint grâce à l’historique, aux prévisions et à l’analyse des scénarios. Permettre aux équipes juridiques d’équilibrer les risques et les coûts lors de la prise de décisions relatives à une découverte restreinte ou étendue.