Le logiciel IBM® Datacap permet de rationaliser la capture, la reconnaissance et la classification des documents commerciaux. Les technologies de traitement du langage naturel, d'analyse et d'apprentissage automatique classifient et extraient le contenu de documents non structurés ou variables.

Datacap prend en charge la capture de plusieurs canaux en traitant les documents papier sur les scanners, les appareils mobiles, etc. Le logiciel peut contribuer à réduire les coûts de main-d'œuvre et de papier pour fournir des informations utiles et favoriser une prise de décision plus rapide.