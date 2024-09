Le serveur d'intégration Cognos vous permet d'obtenir des données cubiques spécialisées pour des applications financières, commerciales et opérationnelles à partir de diverses sources. La solution extrait le contenu des applications, y compris les données et les métadonnées, et déplace les informations dans Cognos TM1, IBM Planning Analytics ou les applications de gestion des performances. Il facilite la création et la maintenance des extractions de données pour les cycles de planification et de reporting continus.