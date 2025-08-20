Cockroach Labs
Libérez un potentiel illimité et éprouvé, et faites évoluer votre entreprise en toute simplicité avec IBM et Cockroach Labs 

Développez et étendez vos applications à l’échelle mondiale

Avec Cockroach Labs et IBM, donnez à votre entreprise les moyens d’évoluer pour répondre sans effort à ses besoins. Gérez d’importants volumes de transactions à l’échelle mondiale de façon fluide, flexible et cohérente, avec un accès sécurisé et aucun temps d’arrêt.
Évolutivité mondiale flexible

Faites évoluer instantanément vos données et applications dans plusieurs régions grâce au SQL distribué de CockroachDB. Répondez constamment à la demande et gérez facilement de grands workloads à l’échelle mondiale, qu’ils soient déployés dans le cloud, sur site ou dans votre propre environnement cloud.
Résilience continue inégalée

Assurez une disponibilité ininterrompue grâce aux fonctionnalités SQL distribuées, dans n’importe quelle zone ou région, avec basculement automatique, protection fiable des données et mises à niveau sans temps d’arrêt grâce à notre infrastructure multi-active.
Sécurité et conformité de bout en bout

Gérez la sécurité des données et vos workflows critiques en toute confiance grâce au chiffrement, au confidential computing et aux cadres de conformité éprouvés d’IBM, et gardez le contrôle sur la localisation des données pour répondre aux exigences réglementaires et de conformité avec CockroachDB.
Fonctionnalités d’IA optimisées

Libérez tout le potentiel de votre entreprise en optimisant vos données avec l’IA pour les workloads modernes. Améliorez l’accessibilité en exécutant des applications et services dans plusieurs régions, tout en contrôlant l’emplacement des données.

Fonctionnalités

Un homme en costume interagissant avec un panneau technologique de réseaux numériques

Accédez facilement et à tout moment à la base de données et bénéficiez de la réplication automatique, d’une forte cohérence et d’une élasticité sans intervention manuelle.

 
Centre de données contenant des baies de serveurs et d’équipements réseau, éclairées par des LED colorées

Migrez et intégrez facilement vos applications et outils existants via l’interface PostgreSQL.
Rendu 3D d’un circuit coloré avec le logo « AI »

Exécutez rapidement des workloads d’IA parallèlement à vos workloads opérationnels et obtenez évolutivité, résilience et optimisation des données grâce à la prise en charge native de plusieurs types de données vectorielles et aux fonctionnalités d’indexation intégrées.
Cas d’utilisation

Illustration des concepts de technologie financière et de paiement numérique
Des paiements simplifiés, partout

Offrez des transactions de paiement précises et assurez la disponibilité permanente de vos systèmes de paiement pour vos clients. 

 
Illustration de concepts liés aux finances et aux investissements, avec des graphiques de croissance et des symboles monétaires
Gestion efficace des commandes et des stocks

Gagnez en productivité sur les systèmes de gestion des commandes et des stocks en réduisant les coûts d’infrastructure annuels et en garantissant la synchronisation des services applicatifs avec des informations fiables sur les stocks.

 
Illustration de la technologie de sécurité numérique avec différents composants, notamment un bouclier de protection bleu, des circuits et des blocs
Identification rapide des accès nécessaires

Éliminez les processus chronophages d’authentification et d’autorisation sécurisées pour les systèmes et données, où qu’ils se trouvent. Ciblez avec précision la base de données la plus proche de vos clients, tout en utilisant CockroachDB comme un système logique unique grâce à ses fonctionnalités intégrées de réplication, de géodistribution et de garanties ACID.

  
Illustration de blocs connectés dans un réseau de technologies numériques
Centralisation et évolutivité fiables des métadonnées

Consolidez les métadonnées de diverses sources dans un système unique et cohérent à l’échelle mondiale. Grâce à l’architecture distribuée de CockroachDB, assurez la haute disponibilité, l’accessibilité instantanée et l’exactitude permanente des métadonnées, quelle que soit la région. Respectez les exigences réglementaires et opérationnelles en gardant le contrôle sur l’emplacement des métadonnées, tout en permettant un accès et des mises à jour en temps réel pour les services critiques.
