IBM Cloud Pak for Integration utilise les capacités de transfert de données à haut débit d’IBM Aspera pour tirer pleinement parti de la bande passante du réseau disponible, maximiser la vitesse et faire évoluer rapidement le transfert de données, sans limite théorique.



Le protocole de transfert FASP révolutionnaire surmonte les limitations traditionnelles des transferts basés sur TCP pour optimiser l’utilisation de la bande passante disponible, sans affecter le trafic réseau. Il en résulte des vitesses de transfert très élevées, une sécurité de bout en bout ainsi qu’une fiabilité et un contrôle exceptionnel de la bande passante. Surmontez les limites de la technologie de transport TCP héritée tout en déplaçant rapidement, en toute sécurité et de manière prévisible de grandes quantités de données à travers le monde.