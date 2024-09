IBM Cloud Pak® for Integration utilise la fonctionnalité de messagerie d’entreprise d’IBM MQ pour permettre aux entreprises de s’assurer que chaque commande, paiement et interaction client compte. Les messages entre les applications sont remis de manière fiable en une seule fois, et les applications sont découplées pour répondre rapidement aux augmentations soudaines du trafic ou aux indisponibilités du système.



IBM Cloud Pak for Integration peut être déployé sur Red Hat® OpenShift® dans des clouds publics ou dans des centres de données privés pour garantir la connectivité des applications et des données, où qu’elles se trouvent. Exploitez la valeur des données en transit pour obtenir des informations ou réagir aux événements au moment où ils se produisent, et profitez dans le même temps de mécanismes de sécurité robustes qui protègent les données critiques de l’entreprise et des clients.