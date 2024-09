Bob Page de Datameer nous explique comment développer un pipeline de données complet avec IBM Cloud Pak for Data et Datameer.

David Koppe de MongoDB nous explique comment l’intégration de MongoDB à IBM Cloud Pak for Data permet d’obtenir des informations plus rapidement.

Lightbend

Karl Wehden, vice-président de Lightbend, nous explique comment IBM Cloud Pak for Data et Lightbend permettent d’améliorer les modèles et applications d’intelligence artificielle.