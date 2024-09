Pour gagner en efficacité et accélérer la recherche, votre organisation a besoin d'un accès rapide et sécurisé aux enquêtes et autres géodonnées. Cependant, les fichiers contenant des données sous-marines, éoliennes, sismiques et autres peuvent être extrêmement volumineux et difficiles à transférer. Les solutions de transfert existantes entraînent de longs délais d'attente, qu'il s'agisse d'une livraison numérique qui échoue souvent ou d'une livraison inefficace par le biais de lecteurs physiques.

IBM Aspera propose des logiciels côté serveur et côté client pour envoyer des fichiers sécurisés à une vitesse maximale. Proposé sous forme logicielle, SaaS ou hybride, la polyvalence de IBM Aspera en fait une solution pour toute équipe travaillant avec big data.