Pour accroître l'efficacité et la rapidité du développement de jeux ou de l'édition et de l'amélioration de la post-production, votre organisation a besoin d'un échange rapide et sécurisé de séquences brutes ou de versions de jeux. Cependant, la taille des fichiers vidéo provenant des caméras, des fichiers graphiques, du code, etc., peut être excessivement importante, ce qui entraîne des temps d'attente très longs pour la livraison numérique, qui échoue souvent. Les retards dans l'envoi des données aux équipes de post-production, aux différents sites de développement ou aux équipes d'assurance qualité peuvent avoir des conséquences importantes en raison de la nature sensible au temps des projets dans l'industrie des médias et du divertissement.



IBM Aspera propose des logiciels côté serveur et côté client pour envoyer des fichiers sécurisés à une vitesse maximale. Proposé sous forme logicielle, SaaS ou hybride, la polyvalence de IBM Aspera en fait une solution pour toute équipe travaillant avec big data.