Les processus de fabrication impliquent souvent des conceptions complexes, des modèles CAO complexes, des spécifications détaillées et d'autres fichiers à forte intensité de données qui doivent être partagés avec des équipes dispersées dans le monde entier. Cependant, les anciens protocoles de transfert basés sur le protocole TCP (du type FTP et HTTP) sont lents et non sécurisés.

IBM Aspera relève ces défis en offrant des transferts à grande vitesse, une accessibilité mondiale et une sécurité solide. Il accélère les workflows, améliore la collaboration et favorise la protection des données en transit et au repos.​ IBM Aspera offre les logiciels côté serveur et côté client nécessaires pour envoyer des fichiers à une vitesse maximale. Proposée sous forme de logiciel autogéré, de SaaS ou de modèle hybride, la polyvalence d'IBM Aspera en fait une solution pour toute équipe travaillant sur les big data.