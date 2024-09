IBM Engineering Systems Design Rhapsody

IBM Engineering Systems Design Rhapsody (Rational Rhapsody) et sa famille de produits offrent une solution éprouvée pour les activités de modélisation et de conception de systèmes qui vous permet de gérer la complexité à laquelle de nombreuses organisations sont confrontées lors du développement de produits et de systèmes. Rhapsody fait partie du portefeuille IBM Engineering qui fournit un environnement collaboratif de conception et de test pour les ingénieurs systèmes qui prennent en charge UML, SysML, UAF et AUTOSAR. La solution permet également de contrôler le cadre de défense (DoDAF, MODAF et UPDM) et d'accélérer les normes de l'industrie telles que DO-178, DO-178B/C et ISO 26262.