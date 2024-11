L’assistant API d’IBM API Connect, alimenté par watsonx.ai, utilise l’IA générative pour aider les équipes API à accélérer les activités du cycle de vie des API afin de réduire les délais de mise sur le marché. Partenaire de confiance des équipes API, l’assistant API améliore à la fois la rapidité et la précision en automatisant les tâches, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur des tâches de plus grande valeur et sur l’innovation.