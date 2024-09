Advanced Cargo Analysis (ACA) est une solution d'évaluation des risques pour les opérateurs publics et les organisations commerciales. Cette solution évalue les risques des expéditions internationales sur la base des documents commerciaux (déclarations en douane, manifestes de fret, lettres de transport et lettres de transport aérien) et d'autres données externes et historiques. En fonction de l'évaluation des risques, l'ACA identifie les marchandises susceptibles d'être dangereuses, illégales ou de nécessiter une inspection - avant leur arrivée au port de destination. Cela améliore la sécurité aux frontières et réduit les possibilités de fraude et de contrebande. En fonction du niveau de risque, des mesures de confinement ou d'inspection sont prises. L'actif ACA effectue cette évaluation des risques en temps quasi réel et fournit des conseils pour les actions de suivi.



L'ACA gère le flux de travail vers un moteur de règles (IBM ODM) et fournit une interface utilisateur complète pour aider l'utilisateur final à prendre une décision éclairée. L'actif est entré en production en juin 2020 et peut être déployé aussi bien sur site que dans le cloud.