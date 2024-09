L’association de Red Hat OpenShift et IBM Power a permis à American First Credit d’accélérer sa transformation numérique en s’appuyant sur une plateforme cloud hybride sécurisée et résiliente.

Service Express a considérablement réduit le délai d’intégration de ses nouveaux clients grâce à une plateforme cloud dédiée accompagnée de serveurs IBM Power et des solutions IBM Storage et Red Hat.

Blanc und Fischer IT Services GmbH

Pour favoriser l’innovation et la synergie, Blanc und Fischer Services IT GmbH, qui fait partie de BLANC & FISCHER Family Holding, a collaboré avec IBM et Red Hat pour standardiser ses applications SAP sur IBM Power, IBM Storage et Red Hat Enterprise Linux. Des systèmes d’eau pour les cuisines aux solutions IoT pour les usines, l’entreprise est résolument tournée vers l’avenir.