Gouvernement et affaires réglementaires

Les investissements dans la capacité des États-Unis à innover et à développer de nouveaux secteurs, comme avec la loi CHIPS and Science Act, créent plus d’emplois et une économie plus résiliente prête à rivaliser avec la concurrence mondiale dans le secteur des technologies de pointe.

Depuis plus de vingt ans, IBM est une figure de proue de l’écosystème d’universités de recherche et d’entreprises spécialisées en nanotechnologies d’Albany, dans l’État de New York. Et l’année dernière en 2023, ce groupe (NY CREATEs) a été sélectionné pour participer au programme Microelectronics Commons du Département de la Défense et avoir son hub dans l’État. Ces hubs sont essentiels pour renforcer le personnel du pays et augmenter les capacités de R&D dans le secteur de la fabrication des puces.

IBM exhorte le Congrès à :