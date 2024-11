Contributions et dépenses

IBM peut engager des dépenses pour soutenir ou défendre des points de vue particuliers sur des questions de politique publique, y compris des dépenses destinées à des intermédiaires qui défendent son nom. En outre, IBM peut occasionnellement demander la participation de ses employés, sur la base du volontariat, pour transmettre la position d’IBM aux agents publics lorsque la question est susceptible d’avoir un impact significatif sur IBM ou ses employés et que cette participation est dans le meilleur intérêt d’IBM. La défense des politiques publiques impliquant des dépenses ou la participation des employés d’IBM nécessite l’approbation préalable de la division Government and Regulatory Affairs d’IBM et d’un conseiller juridique approprié.

IBM s’engage dans des activités de lobbying sur des sujets importants pour ses activités, ses clients, ses actionnaires et ses employés. Les récentes activités de lobbying d’IBM se sont focalisées sur diverses questions touchant les domaines suivants : la politique technologique, notamment la recherche et le développement, la cybersécurité, les réglementations en matière de confidentialité, les technologies de l’information liées à la santé et les achats de technologies ; les questions de budget et d’affectation ; la propriété intellectuelle, y compris les brevets, les droits d’auteur et les marques ; diverses questions de défense ; l’éducation, la formation du personnel et les questions législatives et réglementaires connexes ; la réglementation des services financiers ; les politiques concernant le travail, le lieu de travail et les avantages sociaux ; les questions fiscales nationales et internationales, y compris les conventions fiscales ; et diverses questions commerciales internationales, y compris les accords commerciaux multilatéraux et bilatéraux.

IBM mène ses activités de lobbying conformément à la loi applicable et aux exigences stipulées dans la Section 6 des Directives de conduite dans les affaires d’IBM. Toutes les activités de lobbying d’IBM nécessitent l’approbation préalable de la division Government and Regulatory Affairs d’IBM. IBM dépose des rapports périodiques auprès du Secrétaire du Sénat et du Greffier de la Chambre des représentants des États-Unis, détaillant ses activités et ses dépenses en matière de lobbying au niveau fédéral américain. Vous pouvez accéder à ces rapports ici3. Comme l’indiquent ces rapports, voici les dépenses totales qu’IBM a engagées dans le lobbying au cours des six dernières années civiles :

2023 : 5 350 000 USD ;

2022 : 5 590 000 USD ;

2021 : 4 830 000 USD ;

2020 : 4 330 000 USD ;

2019 : 5 660 000 USD ;

2018 : 5 280 000 USD.

IBM dépose également des rapports sur ses activités de lobbying auprès des administrations des États et des municipalités des États-Unis, le cas échéant, et auprès du Registre de transparence de l’Union européenne4. Dans sa dernière déclaration, IBM a indiqué avoir dépensé entre 1,75 et 2 millions d’euros dans ses activités de lobbying auprès des institutions de l’UE.

Périodiquement, IBM Government and Regulatory Affairs fait un rapport au conseil d’administration d’IBM sur les politiques et les pratiques de l’entreprise en matière de relations gouvernementales, de politique publique et de dépenses dans ce domaine.