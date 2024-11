Questions-réponses avec Chris Fechner Assistez à notre discussion avec Chris Fechner, PDG de la Digital Transformation Agency en Australie, où nous aborderons l’économie numérique australienne. Découvrez comment le gouvernement peut tirer parti de la transformation numérique pour fournir des services de qualité et optimiser les processus afin de créer une expérience plus positive pour ses citoyens.

Questions-réponses avec Rafaelita Aldaba Écoutez Rafaelita Aldaba, sous-secrétaire du Competitive and Innovation Group, expliquer comment l’IA générative est exploitée pour favoriser une croissance économique et des cadres réglementaires inclusifs aux Philippines. Découvrez comment IBM soutient les gouvernements dans le développement et le déploiement de l’IA.

Questions-réponses avec Denise Wong Découvrez les récents développements en matière de réglementations sur l’IA à Singapour. Début 2024, Singapour a annoncé un projet de cadre d’exigences en matière d’IA générative, suivi de la publication d’un guide ASEAN sur la gouvernance et l’éthique de l’IA. Assistez à la conversation entre Anup Kumar d’IBM et Denise Wong de l’Infocomm Media Development Authority de Singapour pour découvrir les développements qui ont lieu dans le pays.

Questions-réponses avec Petr Ocko Explorez l’avenir de la politique technologique de l’UE dans cette discussion de 2022, qui s’est tenue pendant la présidence tchèque de l’UE. Lors de cette rencontre, l’IBM Policy Lab et le ministre député tchèque de l’Industrie et du Commerce, Petr Očko, ont discuté de la situation et des objectifs de la politique technologique de l’UE. Ils ont également évoqué la nécessité d’un plus grand alignement entre les États-Unis et l’UE en matière de politiques numériques, par le biais d’institutions telles que le Conseil du commerce et de la technologie.

Questions-réponses avec Bradley Tusk Rejoignez Ryan Hagemann d’IBM et Bradley Tusk de Tusk Ventures pour découvrir la valeur ajoutée des technologies émergentes telles que les cryptomonnaies et la blockchain pour l’économie et la société.