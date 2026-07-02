Présentation de l’aperçu technique d’IBM Db2 Serverless : une base de données sans serveur pour les développeurs et les agents

Créez une base de données DB2 en quelques secondes. Connectez votre application. Commencez à créer. Aucune capacité de planification, aucune infrastructure à dimensionner, aucune opération à mener.
Nous sommes ravis de présenter un aperçu technique d’IBM Db2 Serverless, un service de base de données natif du cloud entièrement géré qui facilite la création, la connexion et la mise à l’échelle de bases de données sans gérer l’infrastructure. Il permet au moteur IBM Db2 auquel les entreprises font déjà confiance d’accéder à un modèle entièrement sans serveur, avec un provisionnement en libre-service, une sécurité dédié aux entreprises et une évolutivité élastique qui ne nécessite aucune planification des capacités à l’avance.
De plus en plus d’applications et d’agents d’IA créent et exploitent des bases de données de manière autonome, mais elles ont besoin d’une base de données qui répond à leur vitesse sans attendre pour les provisionner ou les mettre à l’échelle. Db2 Serverless répond à ce besoin sans imposer de compromis. Les agents et les développeurs bénéficient d’une vitesse sans serveur sur un moteur éprouvé dans les workloads stratégiques exigeantes, avec la sécurité, l’intégrité des données et la fiabilité que ces charges de travail exigent. Les agents créent et gèrent des bases de données en code via des interfaces REST et MCP, et la branche basée sur des instantanés fournit des copies isolées de la production pour le développement et les tests.
Les assistants IA et les agents logiciels génèrent désormais du code, fournissent des services et interconnectent les applications. Pour entrer dans cette boucle, une base de données doit être facile à créer et à gérer de manière programmatique.
Db2 Serverless fournit les éléments de base de l’aperçu technique :
Db2 peut donc être facilement créée, configurée et gérée dans du code pour les développeurs et leurs outils. De ce fait, la mise en place d’une base de données s’intègre parfaitement dans un workflow piloté par un agent.
La fonctionnalité de branchement basée sur les instantanés est l’un des points forts de ce lancement. Vous pouvez désormais créer des copies isolées d’une base de données pour le développement et les tests, sans toucher à la production. Testez les modifications de schéma, validez les mises à jour, essayez de nouvelles fonctionnalités et exécutez des tâches en parallèle, chacune dans son propre environnement.
À mesure que le développement assisté par l’IA se développe, la stratégie de ramification devient plus importante. Les développeurs et les agents ont besoin d’environnements sûrs pour expérimenter et itérer. Le branchement leur offre cela et protège la production.
Db2 Serverless réduit les frais généraux opérationnels et les coûts liés à l’utilisation réelle, de sorte que vous ne puissiez jamais surdimensionner ni attendre :
Une simplicité sans serveur avec la base Db2. L’aperçu technique comprend :
Vous disposez d’un moteur de niveau production, prêt à fonctionner dès le premier jour, afin que n’importe quelle équipe puisse s’en servir en toute confiance.
IBM Db2 sans serveur convient parfaitement aux applications transactionnelles, aux nouveaux développements, aux environnements de développement et de test, aux preuves de concept et à l’analytique légère. L’aperçu technique est la première étape pour vous lancer.
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