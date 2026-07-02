Présentation de l’aperçu technique d’IBM Db2 Serverless : une base de données sans serveur pour les développeurs et les agents

Nous sommes ravis de présenter un aperçu technique d’IBM Db2 Serverless, un service de base de données natif du cloud entièrement géré qui facilite la création, la connexion et la mise à l’échelle de bases de données sans gérer l’infrastructure. Il permet au moteur IBM Db2 auquel les entreprises font déjà confiance d’accéder à un modèle entièrement sans serveur, avec un provisionnement en libre-service, une sécurité dédié aux entreprises et une évolutivité élastique qui ne nécessite aucune planification des capacités à l’avance.

De plus en plus d’applications et d’agents d’IA créent et exploitent des bases de données de manière autonome, mais elles ont besoin d’une base de données qui répond à leur vitesse sans attendre pour les provisionner ou les mettre à l’échelle. Db2 Serverless répond à ce besoin sans imposer de compromis. Les agents et les développeurs bénéficient d’une vitesse sans serveur sur un moteur éprouvé dans les workloads stratégiques exigeantes, avec la sécurité, l’intégrité des données et la fiabilité que ces charges de travail exigent. Les agents créent et gèrent des bases de données en code via des interfaces REST et MCP, et la branche basée sur des instantanés fournit des copies isolées de la production pour le développement et les tests.