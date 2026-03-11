ScarfBench : un benchmark public pour la migration des cadres Java

Aujourd’hui, nous lançons ScarfBench (Self-Contained Application Refactoring Benchmark), suite de benchmarks ouverte et classement public conçus pour évaluer les migrations Java d’entreprise automatisées et agentiques à travers les cadres Jakarta EE, Quarkus et Spring.

Dans un contexte où les entreprises modernisent leurs systèmes essentiels, la migration des cadres est devenue une priorité stratégique. Parallèlement, les outils de développement assistés par l’IA sont de plus en plus utilisés pour accélérer ces transitions.

ScarfBench offre une méthode standardisée et reproductible pour évaluer si une migration pilotée par l’IA produit un système fonctionnel et fiable, et non seulement du code compilable. Il permet une évaluation cohérente à l’aide de workloads validées de type entreprise et d’une notation transparente.