ScarfBench : un benchmark public pour la migration des cadres Java

En matière de modernisation Java en entreprise, ScarfBench met la barre plus haut en proposant une évaluation transparente et reproductible des outils de migration de cadre pilotés par l’IA.
Aujourd’hui, nous lançons ScarfBench (Self-Contained Application Refactoring Benchmark), suite de benchmarks ouverte et classement public conçus pour évaluer les migrations Java d’entreprise automatisées et agentiques à travers les cadres Jakarta EE, Quarkus et Spring.
Dans un contexte où les entreprises modernisent leurs systèmes essentiels, la migration des cadres est devenue une priorité stratégique. Parallèlement, les outils de développement assistés par l’IA sont de plus en plus utilisés pour accélérer ces transitions.
ScarfBench offre une méthode standardisée et reproductible pour évaluer si une migration pilotée par l’IA produit un système fonctionnel et fiable, et non seulement du code compilable. Il permet une évaluation cohérente à l’aide de workloads validées de type entreprise et d’une notation transparente.
Il est essentiel de veiller à ce que les applications d’entreprise conservent les mêmes fonctionnalités, la même qualité et la même performance après migration.
Le code qui se compile ne garantit ni que l’application démarrera correctement, ni qu’elle conservera la parité comportementale, ni qu’elle fonctionnera de manière fiable dans des environnements similaires à ceux de la production. ScarfBench établit une base d’évaluation commune pour la migration à l’échelle de l’entreprise, afin de garantir que ces catégories ont été respectées.
Scarfbench propose une suite d’applications Java à travers les différents cadres et permet une évaluation systématique de la capacité des agents d’IA à faire migrer les applications Java d’entreprise tout en préservant la fonctionnalité, les schémas idiomatiques et l’intégrité architecturale.
Plus précisément, il fournit les sept composantes suivantes :
Chaque workload a été mise en œuvre manuellement et validée par des développeurs expérimentés, afin de garantir l’équivalence fonctionnelle et l’utilisation idiomatique du cadre dans toutes les variantes.
Les grandes applications d’entreprise sont organisées en niveaux logiques (ou couches) qui séparent les préoccupations. En traitant chacune de ces couches comme étant distincte, on peut procéder à une modernisation par couches. Notre benchmark isole les technologies de base dans chaque couche pour garantir des workflows cohérents et vérifiables, qui peuvent migrer et être testés sur l’ensemble de la configuration.
Ensemble, ces workloads ciblées et ces scénarios d’application complète permettent d’expérimenter de manière ciblée et d’évaluer les approches de migration au niveau du système, tandis que le benchmark est conçu pour être complété au fil du temps par des cadres supplémentaires, des workloads plus complexes et des scénarios élaborés par la communauté.
ScarfBench soutient des workflows cohérents et reproductibles. Le classement public regroupe des indicateurs de performance tels que la réussite des builds, la validation du démarrage et les résultats des tests de validation, permettant une comparaison objective et des progrès mesurables.
ScarfBench soutient un large éventail de communautés techniques intéressées par le développement et la transformation d’applications pilotées par l’IA :
ScarfBench est bien plus qu’un benchmark. En combinant des benchmarks publics, des outils reproductibles, des indicateurs transparents et un classement public, ScarfBench fournit la base technique nécessaire pour mesurer et comparer les solutions agentiques en toute confiance.