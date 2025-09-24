Cloud DevOps

Un stockage prévisible, plus longtemps : prolongation de l’offre One-Rate d’IBM® Cloud Object Storage

Auteur

Quaid Nasir

Product Management - IBM Cloud Object Storage (COS)

IBM

Un seul prix. Tout est inclus. C’est la promesse du forfait IBM Cloud Object Storage One-Rate, qui comprend le stockage, la récupération, les appels API et même la sortie, le tout pour un tarif mensuel unique, sans frais cachés ni surprises.

Et bonne nouvelle, nous prolongeons notre offre. La promotion One-Rate est valable jusqu’au 31 décembre 2025. Ainsi, vous pouvez bénéficier d’une tarification réduite et prévisible pour vos charges de travail actives.

Pendant cette promotion, les clients peuvent réaliser jusqu’à 70 % d’économies avec une tarification forfaitaire à partir de 12 $/To/mois. Idéalement, les clients qui s’inscrivent avant la date limite bénéficieront d’un tarif promotionnel pour une utilisation perpétuelle.

Pourquoi choisir One-Rate ?

  • Pas de surprise : un tarif de stockage forfaitaire tout compris, sans frais de récupération, d’appels d’API ou de sortie
  • Évolutif : le tarif par Go devient encore plus avantageux à mesure que votre espace de stockage augmente
  • Conçu pour une utilisation active : parfait pour un accès fréquent à haute performance ; ainsi, vous pouvez vous concentrer sur vos données sans vous préoccuper des factures
  • Des économies à long terme : inscrivez-vous avant le 31 décembre 2025 et bénéficiez d’un tarif promotionnel pour une utilisation continue
  • Durabilité et sécurité de niveau entreprise : optimisé par IBM Cloud Object Storage, approuvé par les plus grandes entreprises du monde entier

Atouts de One-Rate

La simplicité et la prévisibilité de One-Rate en font une solution idéale pour les charges de travail actuelles les plus actives :

1. Data lakehouse d’IA : les projets d’IA nécessitent un accès constant aux données d’entraînement, aux artefacts de modèles et aux jeux de données synthétiques. Avec One-Rate, vous pouvez :

  • Stocker des données structurées et non structurées à l’échelle
  • Permettre un accès rapide et abordable pour l’entraînement et l’inférence des modèles
  • Éviter les coûts cachés pendant les cycles d’expérimentation rapides

2. Applications cloud natives : Les applications basées sur des microservices et des conteneurs dépendent souvent de l’object storage pour les logs, les configurations et les données utilisateur. One-Rate prend en charge :

  • Les schémas d’accès à haut débit
  • Une intégration fluide à Kubernetes et OpenShift
  • Des coûts prévisibles pour les charges de travail dynamiques

3. Librairie de contenu : qu’il s’agisse de plateformes de streaming ou d’archives numériques, les systèmes à forte charge de contenu ont besoin d’un stockage évolutif et fiable. One-Rate garantit :

  • Un accès rapide aux actifs multimédias
  • Pas de pénalités pour les lectures fréquentes
  • Des coûts contrôlés pour la livraison de gros volumes

