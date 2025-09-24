Un stockage prévisible, plus longtemps : prolongation de l’offre One-Rate d’IBM® Cloud Object Storage

Un seul prix. Tout est inclus. C’est la promesse du forfait IBM Cloud Object Storage One-Rate, qui comprend le stockage, la récupération, les appels API et même la sortie, le tout pour un tarif mensuel unique, sans frais cachés ni surprises.
Et bonne nouvelle, nous prolongeons notre offre. La promotion One-Rate est valable jusqu’au 31 décembre 2025. Ainsi, vous pouvez bénéficier d’une tarification réduite et prévisible pour vos charges de travail actives.
Pendant cette promotion, les clients peuvent réaliser jusqu’à 70 % d’économies avec une tarification forfaitaire à partir de 12 $/To/mois. Idéalement, les clients qui s’inscrivent avant la date limite bénéficieront d’un tarif promotionnel pour une utilisation perpétuelle.
La simplicité et la prévisibilité de One-Rate en font une solution idéale pour les charges de travail actuelles les plus actives :
1. Data lakehouse d’IA : les projets d’IA nécessitent un accès constant aux données d’entraînement, aux artefacts de modèles et aux jeux de données synthétiques. Avec One-Rate, vous pouvez :
2. Applications cloud natives : Les applications basées sur des microservices et des conteneurs dépendent souvent de l’object storage pour les logs, les configurations et les données utilisateur. One-Rate prend en charge :
3. Librairie de contenu : qu’il s’agisse de plateformes de streaming ou d’archives numériques, les systèmes à forte charge de contenu ont besoin d’un stockage évolutif et fiable. One-Rate garantit :
