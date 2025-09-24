Un stockage prévisible, plus longtemps : prolongation de l’offre One-Rate d’IBM® Cloud Object Storage

La simplicité et la prévisibilité de One-Rate en font une solution idéale pour les charges de travail actuelles les plus actives :

1. Data lakehouse d’IA : les projets d’IA nécessitent un accès constant aux données d’entraînement, aux artefacts de modèles et aux jeux de données synthétiques. Avec One-Rate, vous pouvez :

Stocker des données structurées et non structurées à l’échelle

Permettre un accès rapide et abordable pour l’entraînement et l’inférence des modèles

Éviter les coûts cachés pendant les cycles d’expérimentation rapides

2. Applications cloud natives : Les applications basées sur des microservices et des conteneurs dépendent souvent de l’object storage pour les logs, les configurations et les données utilisateur. One-Rate prend en charge :

Les schémas d’accès à haut débit

Une intégration fluide à Kubernetes et OpenShift

Des coûts prévisibles pour les charges de travail dynamiques

3. Librairie de contenu : qu’il s’agisse de plateformes de streaming ou d’archives numériques, les systèmes à forte charge de contenu ont besoin d’un stockage évolutif et fiable. One-Rate garantit :