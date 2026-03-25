VAKRA (eValuating API and Knowledge Retrieval Agents using multi-hop, multi-source dialogues) est un outil de référence exécutable conçu pour évaluer la capacité des agents IA à raisonner de bout en bout dans des environnements de type entreprise.

Au lieu de tester des compétences isolées, VAKRA mesure le raisonnement compositionnel à travers les API et les documents, en utilisant des traces d’exécution complètes pour évaluer si les agents peuvent exécuter de manière fiable des workflows en plusieurs étapes, et non seulement des étapes individuelles.

VAKRA fournit un environnement exécutable dans lequel les agents interagissent avec plus de 8 000 API hébergées localement et adossées à des bases de données réelles couvrant 62 domaines, ainsi que des collections de documents alignées sur ces domaines. Les tâches peuvent nécessiter des chaînes de raisonnement en 3 à 7 étapes combinant interaction structurée avec des API et recherche non structurée, sous des contraintes d’utilisation d’outils en langage naturel.