Intelligence des données native de l’IA : comment Data Intelligence Agent rend les données fiables accessibles à tous

Publié le 15 décembre 2025
By Ray Beharry

IBM Software est conçu pour connecter les applications, les agents et les données dans n’importe quel cloud. Notre portefeuille unifie cinq domaines essentiels : la gestion des données, la productivité de l’IA, la sécurité et la gouvernance, l’intégration et la résilience, et la gestion d’infrastructures hybrides.

Cette base est importante car l’automatisation ne fonctionne que lorsque les données, les métadonnées et la gouvernance sont connectées dans l’ensemble de l’environnement. IBM Software est conçu pour faire fonctionner vos systèmes ensemble, et pas seulement côte à côte.

L’avenir de la gestion des données

L’avenir de la gestion des données passe des workflows pilotés par les outils à l’automatisation intelligente. Bien que les plateformes de données modernes soient performantes, la plupart des employés (analystes métier, équipes produit et décideurs de première ligne) manquent de temps ou d’expertise pour les maîtriser. Ils se tournent alors vers des experts en données qui localisent manuellement les actifs, valident le contexte et interprètent la traçabilité.

Cependant, ce modèle n’est pas évolutif et ralentit les entreprises. Selon des constatations récentes, 57 % des dirigeants américains et britanniques estiment que le manque de maîtrise des données de leur entreprise entrave directement la prise de décision. Lorsque les employés ont du mal à trouver des données et à s’y fier, les initiatives d’IA sont bloquées, la gouvernance devient réactive et la productivité s’enlise.

Pour avancer, les entreprises ont besoin d’une nouvelle approche, qui consiste à amener les informations directement aux utilisateurs plutôt que de leur demander de maîtriser un autre outil complexe.

De la gestion des données à l’intelligence des données

Data Intelligence Agent fait partie du portefeuille de gestion des données d’IBM, qui unifie, régit, enrichit et optimise les données d’entreprise au sein des différents clouds. Il concrétise la conviction d’IBM selon laquelle des données fiables et prêtes pour l’IA sont la condition préalable à une IA fiable et explicable.

Cet assistant IA est intégré nativement à watsonx.data intelligence, ce qui simplifie la découverte, la compréhension et la gestion des données. Au lieu de jongler avec plusieurs outils ou de courir après les responsables des données, les utilisateurs n’ont qu’à poser des questions en langage naturel. Data Intelligence Agent interprète l’intention, récupère les actifs correspondants et fournit un contexte critique (définitions, traçabilité, qualité et gouvernance) afin que chaque utilisateur puisse prendre des décisions en toute confiance.

Les consommateurs de données bénéficient ainsi d’un accès en libre-service sans compromettre la confiance. Les équipes de gouvernance et d’ingénierie, quant à elle, évitent les requêtes répétitives pour se concentrer sur le travail à plus forte valeur ajoutée. Enfin, les administrateurs jouissent d’un contrôle total, ce qui permet aux entreprises de choisir le LLM sous-jacent et de s’assurer que l’IA est configurée et gouvernée selon leurs conditions.

Conçu pour les entreprises hybrides, ouvertes et responsables

Contrairement aux solutions liées à un seul fournisseur de cloud ou de modèle, Data Intelligence Agent repose sur l’architecture hybride, ouverte et responsable d’IBM Software. Il fonctionne dans votre environnement multi-cloud, s’intègre aux outils existants et applique automatiquement la gouvernance. Vous avez ainsi l’assurance que chaque information fournie est fiable, explicable et conforme aux contrôles de l’entreprise.

  • Hybride : fonctionne dans n’importe quel cloud ou environnement, au plus près des données
  • Ouvert : s’intègre à n’importe quelle source de données, modèle ou application, évitant ainsi l’enfermement
  • Responsable : la gouvernance, la traçabilité et l’application des politiques sont intégrées.

De cette façon, l’automatisation d’IBM renforce la conformité et la confiance au lieu de les contourner, ce qui rend IBM particulièrement adaptée aux entreprises par rapport aux solutions hyperscaler ou ponctuelles.

Réduire les frictions et améliorer le contexte

Le paysage actuel des données est fragmenté. Même dans des architectures bien conçues, les employés alternent entre catalogues, tableaux de bord et systèmes de workflow, ce qui ajoute des frictions et des risques. Data Intelligence Agent met fin à cette fragmentation.

Grâce à une interface conversationnelle, les utilisateurs peuvent :

  • rechercher des produits et des actifs de données en utilisant le langage naturel ;
  • explorer les termes de glossaire et les définitions commerciales ;
  • bénéficier d’une traçabilité instantanée ;
  • récupérer des rapports de gouvernance ;
  • générer des informations de qualité ;
  • poser des questions sur la documentation sans quitter leur workflow ;
  • déclencher ou automatiser des tâches de gouvernance essentielles, telles que la création de règles ou de rapports d’utilisation.

Il ne s’agit pas de commodité, mais de transformation. En offrant un accès instantané à des données fiables, les entreprises peuvent augmenter l’utilisation, réduire les risques et accélérer l’acquisition d’informations.

L’automatisation au service de l’entreprise

L’impact de Data Intelligence Agent correspond aux quatre avantages offerts par IBM Software au travers de sa plateforme :

  • Innovation : des informations plus rapides et prêtes pour l’IA grâce à des données unifiées et fiables
  • Résilience : gouvernance renforcée et problèmes de conformité réduits
  • Rentabilité : moins d’outils, moins de redondance et des opérations simplifiées
  • Évolutivité : adoption à l’échelle de l’entreprise avec contrôle et confiance.

En réduisant le travail manuel et en unifiant le contexte des données dans les différents environnements, Data Intelligence Agent améliore à la fois la productivité et l’avantage stratégique.

La couche d’intelligence pour l’entreprise

Au fur et à mesure de l’intégration de l’IA dans les opérations quotidiennes, les agents deviendront la couche d’intelligence reliant les personnes, les données et les décisions. Data Intelligence Agent s’appuie sur la plateforme d’intelligence hybride d’IBM, reliant ainsi les métadonnées, la gouvernance et l’automatisation dans les différents clouds. Il devient la porte d’entrée universelle vers les données d’entreprise, où qu’elles soient.

À chaque interaction, il apprend, affine et renforce la confiance, de sorte que les consommateurs de données passent moins de temps à faire des recherches et plus de temps à créer de la valeur.

La voie à suivre

L’efficacité de l’IA dépend du socle de données qui la sous-tend. Data Intelligence Agent reflète l’engagement d’IBM à développer une IA fiable, transparente et explicable de A à Z.

Découvrez comment watsonx.data intelligence et Data Intelligence Agent peuvent aider votre entreprise à connecter les personnes, les données et la gouvernance pour accélérer l’adoption d’une IA responsable.

Essayer Data Intelligence Agent dès aujourd’hui dans le cadre d’un essai gratuit de watsonx.data intelligence

