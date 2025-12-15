Intelligence des données native de l’IA : comment Data Intelligence Agent rend les données fiables accessibles à tous

L’avenir de la gestion des données passe des workflows pilotés par les outils à l’automatisation intelligente. Bien que les plateformes de données modernes soient performantes, la plupart des employés (analystes métier, équipes produit et décideurs de première ligne) manquent de temps ou d’expertise pour les maîtriser. Ils se tournent alors vers des experts en données qui localisent manuellement les actifs, valident le contexte et interprètent la traçabilité.

Cependant, ce modèle n’est pas évolutif et ralentit les entreprises. Selon des constatations récentes, 57 % des dirigeants américains et britanniques estiment que le manque de maîtrise des données de leur entreprise entrave directement la prise de décision. Lorsque les employés ont du mal à trouver des données et à s’y fier, les initiatives d’IA sont bloquées, la gouvernance devient réactive et la productivité s’enlise.

Pour avancer, les entreprises ont besoin d’une nouvelle approche, qui consiste à amener les informations directement aux utilisateurs plutôt que de leur demander de maîtriser un autre outil complexe.