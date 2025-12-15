Intelligence des données native de l’IA : comment Data Intelligence Agent rend les données fiables accessibles à tous

Data Intelligence Agent fait partie du portefeuille de gestion des données d’IBM, qui unifie, régit, enrichit et optimise les données d’entreprise au sein des différents clouds. Il concrétise la conviction d’IBM selon laquelle des données fiables et prêtes pour l’IA sont la condition préalable à une IA fiable et explicable.
Cet assistant IA est intégré nativement à watsonx.data intelligence, ce qui simplifie la découverte, la compréhension et la gestion des données. Au lieu de jongler avec plusieurs outils ou de courir après les responsables des données, les utilisateurs n’ont qu’à poser des questions en langage naturel. Data Intelligence Agent interprète l’intention, récupère les actifs correspondants et fournit un contexte critique (définitions, traçabilité, qualité et gouvernance) afin que chaque utilisateur puisse prendre des décisions en toute confiance.
Les consommateurs de données bénéficient ainsi d’un accès en libre-service sans compromettre la confiance. Les équipes de gouvernance et d’ingénierie, quant à elle, évitent les requêtes répétitives pour se concentrer sur le travail à plus forte valeur ajoutée. Enfin, les administrateurs jouissent d’un contrôle total, ce qui permet aux entreprises de choisir le LLM sous-jacent et de s’assurer que l’IA est configurée et gouvernée selon leurs conditions.