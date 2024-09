L’éthique et la gouvernance de l’IA doivent dominer les discussions organisationnelles au niveau du conseil d’administration, car il existe une distinction importante entre ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire. Il s’agit donc de réfléchir à la manière dont l’IA est utilisée en interne, en évaluant l’impact potentiel sur les travailleurs, et en externe, en évaluant l’impact sur les clients et le reste du monde.



« L’une des choses les plus importantes qu’une entreprise puisse faire avant de commencer le déploiement de l’IA est de mettre en place des garde-fous pour savoir où et quand l’IA doit être utilisée, et notamment pour évaluer l’impact de l’IA sur les postes, du niveau le plus bas au niveau le plus élevé. » —Melissa Long Dolson

La santé du modèle de fondation, la protection de la vie privée des employés et des clients, le maintien de la propriété intellectuelle, la gestion des risques et la conformité réglementaire sont autant d’éléments qui doivent faire partie de ces garde-fous. Vous devez également avoir une vision claire des protections et couches de responsabilité qui seront mises en place. Par exemple, IBM applique trois principes en matière d’IA responsable :

L'objectif de l'IA est d'enrichir l'intelligence humaine

Les données et les analyses appartiennent à leur créateur

Les nouvelles technologies, notamment les systèmes d’IA, doivent être transparentes et explicables